Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю

«Я считаю, что на сегодняшний день приоритетом является возвращение к политическому разрешению (конфликта — ред.) и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в Газе. Франция их (вооружения — ред.) не поставляет. Также нашим приоритетом сейчас является избежание эскалации», — заявил он в эфире радиостанции France Inter.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.