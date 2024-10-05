Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю

«Я считаю, что на сегодняшний день приоритетом является возвращение к политическому разрешению (конфликта — ред.) и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в Газе. Франция их (вооружения — ред.) не поставляет. Также нашим приоритетом сейчас является избежание эскалации», — заявил он в эфире радиостанции France Inter.