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«Тысячи и тысячи бездельничают». Лукашенко обратился к белорусам, призвав помочь в борьбе с бездельниками

Лукашенко сказал о тысячах бездельников в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 октября на время торжественной церемонии чествования аграриев фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2024» в Микашевичах сказал о тысячах бездельников в Беларуси. Видеофрагмент опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства заметил, что время очень непростое. Он обратился к белорусам с одной очень большой просьбой, большой задачей, которую необходимо решить вместе.

— Мы все труженики здесь, здесь не надо никого агитировать. Но давайте честно признаем: все такие в Беларуси? Нет. Тысячи и тысячи бездельничают, — отметил Александр Лукашенко.

Президент заверил, что со своей стороны сделает все возможное для того, чтобы привлечь бездельников к благородному труду, не только крестьянскому. И в этом он попросил помощи у белорусов, подчеркнув:

— Мы ведь труженики. Белорусы всегда были тружениками. И негоже, когда миллионы людей работают, а где-то тысячи болтаются без дела.

Глава государства акцентировал внимание на том, что озвученную проблему необходимо решить.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал незаконными и фашистскими санкции против Беларуси.

Тем временем президент Беларуси сказал про основной приоритет государственной политики Беларуси.

А еще Лукашенко сказал поощрять белорусов, которые строят себе жилье на селе.