Румыния направит экспертов в Молдову для «поддержки европейской интеграции»

Заместитель госсекретаря Министерства инвестиций и европейских проектов Рэзван Попеску, рассказал, что Румыния будет оказывать поддержку на институциональном уровне и в рамках совместных проектов.
«Действия Румынии в поддержку Республики Молдова будут продолжаться и расширяться в следующий период. Обязательство Румынии оказывать практическую поддержку Молдове в процессе европейской интеграции, основанной на двустороннем стратегическом партнерстве, остается одной из важнейших внешнеполитических целей румынского государства».
Он отметил тесное сотрудничество между несколькими центральными учреждениями Румынии и Молдовы, а также активную политическую и дипломатическую поддержку, оказываемую Румынией на европейском уровне.
В следующий период будет подписана совместная декларация, которая заложит основу для углубленного сотрудничества в отношении европейской практики на благо обеих стран.