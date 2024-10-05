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Румыния направит экспертов в Молдову для «поддержки европейской интеграции»

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Министерство инвестиций и европейских проектов Румынии в ноябре делегирует пять экспертов в Республику Молдова для предоставления необходимой экспертизы в области европейского финансирования.

Источник: Sputnik.md

Заместитель госсекретаря Министерства инвестиций и европейских проектов Рэзван Попеску, рассказал, что Румыния будет оказывать поддержку на институциональном уровне и в рамках совместных проектов.

«Действия Румынии в поддержку Республики Молдова будут продолжаться и расширяться в следующий период. Обязательство Румынии оказывать практическую поддержку Молдове в процессе европейской интеграции, основанной на двустороннем стратегическом партнерстве, остается одной из важнейших внешнеполитических целей румынского государства».

отметил заместитель министра MIPE Румынии.

Он отметил тесное сотрудничество между несколькими центральными учреждениями Румынии и Молдовы, а также активную политическую и дипломатическую поддержку, оказываемую Румынией на европейском уровне.

В следующий период будет подписана совместная декларация, которая заложит основу для углубленного сотрудничества в отношении европейской практики на благо обеих стран.

ЕС