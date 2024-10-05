Румыния направит экспертов в Молдову для «поддержки европейской интеграции»

«Действия Румынии в поддержку Республики Молдова будут продолжаться и расширяться в следующий период. Обязательство Румынии оказывать практическую поддержку Молдове в процессе европейской интеграции, основанной на двустороннем стратегическом партнерстве, остается одной из важнейших внешнеполитических целей румынского государства».