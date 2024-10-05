Лукашенко сказал о переориентации программы жилищного строительства в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественной церемонии чествования аграриев фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2024» в Микашевичах сказал о переориентации программы жилищного строительства в Беларуси. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
— Мы переориентируем свою программу жилищного строительства на производство, — уточнил президент Беларуси.
По его словам, там, где будут создаваться производственные мощности, в сельском хозяйстве, прежде всего будут строить дома, социальные объекты, жилье.
— Надо всем белорусам дать угол для жилья. Мы это сделаем, — заверил глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал поощрять белорусов, которые строят себе жилье на селе.
Кроме того, Лукашенко сказал про основной приоритет государственной политики Беларуси.
Тем временем глава государства обратился к белорусам, призвав помочь в борьбе с бездельниками: «Тысячи и тысячи бездельничают».