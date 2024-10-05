Пушков объяснил, почему НАТО не может пригласить Украину в альянс

«В НАТО ищут формулу приема Украины в альянс без территорий, ставших частью России… Любая формула включения Украины в альянс напрямую зависит от прекращения военных действий. Но вот эту проблему НАТО не может решить без России. А Россия допускает переговоры, но при исключении членства Украины в НАТО. Здесь позиции России и Запада несовместимы. Западу придется либо принимать в свой состав воюющую Украину со всеми вытекающими последствиями, либо отказываться от ее приема с целью создания гипотетической возможности для переговоров, что ударило бы по заявленным целям НАТО. Альянс не хочет делать ни того, ни другого. По этой причине НАТО, вероятно, пока не будет делать ничего, кроме как обсуждать этот вопрос», — написал он в своем Telegram-канале.