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Президент наградил орденом известного пермского политика

В минувшую пятницу президент Владимир Путин подписал указ о награждении советника губернатора Геннадия Тушнолобова орденом Александра Невского.

Источник: Коммерсантъ

Соответствующий документ имеется на сайте kremlin.ru.

Господин Тушнолобов родился 11 октября 1953 года. В 1980 году окончил Свердловский горный институт по специальности инженер-строитель. Будущий политик работал на производственном объединений «Уралкалий», где прошел путь от проходчика участка до замначальника производства Березниковского шахтостроительного управления. В 1989 году Геннадий Тушнолобов возглавил администрацию Соликамска, в 1997 — м стал вице-губернатором Пермской области.

В разное время он работал в коммерческих и государственных структурах. Господин Тушнолобов был депутатом законодательного собрания края, возглавлял правительство региона и контрольно-счетную палату. В июне этого года он был назначен советником главы региона.