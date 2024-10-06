Президент наградил орденом известного пермского политика

Господин Тушнолобов родился 11 октября 1953 года. В 1980 году окончил Свердловский горный институт по специальности инженер-строитель. Будущий политик работал на производственном объединений «Уралкалий», где прошел путь от проходчика участка до замначальника производства Березниковского шахтостроительного управления. В 1989 году Геннадий Тушнолобов возглавил администрацию Соликамска, в 1997 — м стал вице-губернатором Пермской области.