Посол заявил о неправильном переводе слов о подаче Сирией заявки в БРИКС

По словам замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, на вступление в БРИКС «уже сформировалась очередь». По его словам, заявки о присоединении к организации были сделаны по-разному: в виде письменных и устных обращений. О желании вступить в БРИКС заявили более 30 государств, в том числе Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция.