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Азербайджан попросил главу МИД пересмотреть сотрудничество с США, пишут СМИ

БАКУ, 5 окт — РИА Новости. Депутаты Азербайджана обратились к главе МИД республики Джейхуну Байрамову с просьбой пересмотреть сотрудничество Баку и Вашингтона, передает местное информационное агентства Тренд.

Источник: © РИА Новости

«Группа депутатов Милли Меджлиса (парламента Азербайджана — ред.) обратилась к министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову с просьбой пересмотреть сотрудничество, расторгнуть имеющиеся два соглашения, а также отказаться от переговоров по новым соглашениям с США. Письмо, адресованное Джейхуну Байрамову, подписали 43 депутата Милли Меджлиса», — говорится в сообщении.