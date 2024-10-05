Азербайджан попросил главу МИД пересмотреть сотрудничество с США, пишут СМИ

«Группа депутатов Милли Меджлиса (парламента Азербайджана — ред.) обратилась к министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову с просьбой пересмотреть сотрудничество, расторгнуть имеющиеся два соглашения, а также отказаться от переговоров по новым соглашениям с США. Письмо, адресованное Джейхуну Байрамову, подписали 43 депутата Милли Меджлиса», — говорится в сообщении.