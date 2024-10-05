Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла РФ в США

Антонов руководил работой российского посольства в США в сложнейший период в истории отношений Москвы и Вашингтона. Последние годы характеризуются едва ли не беспрецедентным обострением двусторонних связей по вине Соединенных Штатов, последовательно проводящих антироссийский курс и применяющих санкции и другие всевозможные рестрикции в отношении Москвы, а также накачивающих оружием нынешние власти в Киеве. При этом Вашингтон также последовательно вводит различные ограничения против российских дипломатов, работающих в США. В 2017 году США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, а в 2018-м — в Сиэтле.