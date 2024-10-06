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Минниханов поручил запустить отопление в социальных объектах

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил начать подачу тепла в социальные объекты республики. На совещании в Доме правительства он отметил, что запуск отопления необходимо начать как можно скорее, передает пресс-служба раиса.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня уже полным ходом надо подавать тепло, особенно в социальные объекты. Не исключено, что в процессе запуска тепла будут нестандартные ситуации, поэтому процедуру надо начинать уже сейчас».

заявил Рустам Минниханов

Раис также отметил, что за последние две недели в разы увеличилось количество обращений от жителей с просьбами включить отопление в квартирах и социальных учреждениях.

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин заявил, что в Татарстане к предстоящему отопительному периоду готовы 99,6% объектов.

ЖКХ