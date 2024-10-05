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«Не впечатлило». В США неожиданно высказались о том, что ждет Украину

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Энтузиазм Вашингтона в плане поддержки Украины будет угасать на фоне конфликта на Ближнем Востоке, разочаровании Белого дома в политике Владимира Зеленского, а также грядущих выборов президента США, пишет Washington Post.

Источник: Reuters

«Поездка, которую в Киеве рассматривали как ключевую возможность для Зеленского убедить США в укреплении поддержки Украины, не произвела резонанса в Вашингтоне. Ее итог усилил тревожное состояние неопределенности, в котором сейчас находится Украина. Неизвестно, как долго будет продолжаться поддержка Украины, поскольку на третий год внимание к конфликту лишь ослабевает, и США больше сконцентрированы на новой эскалации на Ближнем Востоке», — говорится в статье.

Вне зависимости от результатов выборов президента США, поддержка Украины может ослабнуть с приходом нового лидера, считают журналисты.

«Для украинских чиновников проблема заключается в том, что приближающиеся президентские выборы в США и новая администрация, независимо от их исхода, ставят под сомнение будущую военную помощь Украине», — резюмируется в материале.

На прошлой неделе Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в «плане победы» Зеленского в украинском конфликте.

дипломатия