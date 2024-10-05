ЦАХАЛ подтвердила удары Ирана по двум авиабазам

«Они не повредили самолеты или оперативные системы ВВС Израиля. Наша боеготовность остается неизменной. Во время и сразу после нападения самолеты ВВС Израиля продолжали наносить удары с этих авиабаз по нескольким объектам», — сказал он на брифинге.
Хагари добавил, что Израиль ответит на атаку «в том месте и в то время, которые выберем сами, в соответствии с директивами политического эшелона».
Иран нанес ракетный удар по израильской территории вечером 1 октября, объяснив это ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана. Они погибли при израильском ударе по пригороду Бейрута 27 сентября.
Тегеран заявил, что целью атаки была исключительно военная инфраструктура. Иранские СМИ сообщали, что ракетами были уничтожены десятки истребителей F-35.