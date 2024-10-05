ЦАХАЛ подтвердила удары Ирана по двум авиабазам

«Они не повредили самолеты или оперативные системы ВВС Израиля. Наша боеготовность остается неизменной. Во время и сразу после нападения самолеты ВВС Израиля продолжали наносить удары с этих авиабаз по нескольким объектам», — сказал он на брифинге.