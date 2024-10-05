Ереван рассказал об ожиданиях от партнерства с НАТО

«Тридцать лет назад Армения присоединилась к “Партнерству во имя мира”, что обозначило важный моментом в ее оборонном и политическом взаимодействии», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в соцсети X.
В публикации также отмечается, что Ереван по-прежнему привержен углублению и укреплению сотрудничества с НАТО, уделяя особое внимание общим ценностям и интересам.
«Вместе мы стремимся достичь и повысить региональную безопасность посредством расширенного диалога и сотрудничества. Мы с нетерпением ждем выстраивания более прочного партнерства и усиления нашего оборонного потенциала», — добавляется в заявлении МИД.
Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.
В марте Йенс Столтенберг, в то время занимавший должность генсека НАТО, заявил, что Армения и Североатлантический альянс близки к согласованию новой партнерской программы.