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Ереван рассказал об ожиданиях от партнерства с НАТО

ЕРЕВАН, 5 окт — РИА Новости. МИД Армении в связи с 30-летием установления партнерских отношений республики с НАТО заявил, что ждет с нетерпением выстраивания более прочного партнерства с альянсом.

Источник: © РИА Новости

«Тридцать лет назад Армения присоединилась к “Партнерству во имя мира”, что обозначило важный моментом в ее оборонном и политическом взаимодействии», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в соцсети X.

В публикации также отмечается, что Ереван по-прежнему привержен углублению и укреплению сотрудничества с НАТО, уделяя особое внимание общим ценностям и интересам.

«Вместе мы стремимся достичь и повысить региональную безопасность посредством расширенного диалога и сотрудничества. Мы с нетерпением ждем выстраивания более прочного партнерства и усиления нашего оборонного потенциала», — добавляется в заявлении МИД.

Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.

В марте Йенс Столтенберг, в то время занимавший должность генсека НАТО, заявил, что Армения и Североатлантический альянс близки к согласованию новой партнерской программы.

НАТО