Трамп вернулся на место покушения для проведения митинга

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы. Затем бывшего главу Белого дома экстренно эвакуировали.