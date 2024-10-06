Генсек ООН призвал «прекратить страдания» на Ближнем Востоке

«Пора освободить заложников. Пора сложить оружие. Пора положить конец страданиям, охватившим регион. Настало время мира, международного права и справедливости. Организация Объединенных Наций всецело привержена достижению этих целей, — сказал глава всемирной организации. — В разгар такого кровопролития и в условиях непримиримых разногласий мы должны сохранять надежду. Давайте почтим память погибших, воссоединим семьи и положим конец страданиям и насилию на всем Ближнем Востоке. И не будем прекращать усилий, направленных на долгосрочное урегулирование конфликта, чтобы Израиль, Палестина и все другие страны региона смогли наконец жить в мире и достоинстве, уважая друг друга».