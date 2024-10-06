«Список покупок»: в Британии раскрыли, как США послали Зеленского

На прошлой неделе Владимир Зеленский в ходе визита в США представил президенту США Джо Байдену свой «план победы», а также попытался добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. Тем не менее, Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие, а сам «план победы» в Белом доме назвали лишь набором инициатив.