«В то время, как американцы отправили его (Зеленского — Прим. ред.) куда подальше, пообещав выделить 2,4 миллиарда долларов, он не получил разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам в России, не говоря уже о каких-либо гарантиях предоставления помощи в будущем и вступления в НАТО, которых он так хотел», — отмечается в материале.
Многократно разрекламированный Зеленским «план победы» не вызывает восторга в США, а один британский дипломат описал этот план как «список покупок, а не стратегию», указал автор статьи.
В материале также отмечается, что даже те европейские чиновники, которые ранее критиковали правительства своих стран за нерешительность в вопросе оказания помощи Киеву, сегодня меняют свою позицию.
«Похоже, что война заходит в тупик, и мы не можем вечно платить за это. (Киеву — Прим. ред.) придется стать более реалистичным в своих ожиданиях», — пишет газета со ссылкой на одного немецкого чиновника.
На прошлой неделе Владимир Зеленский в ходе визита в США представил президенту США Джо Байдену свой «план победы», а также попытался добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. Тем не менее, Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие, а сам «план победы» в Белом доме назвали лишь набором инициатив.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что у главы киевского режима нет никакого осязаемого «плана» даже для Запада.