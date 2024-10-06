Си Цзиньпин назвал дружбу с КНДР достоянием двух стран

«Традиционная дружба Китая и Северной Кореи прошла испытания перемен времени и международной обстановки, стала общим ценным достоянием двух стран и двух народов», — сказал Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между КНР и КНДР. Текст телеграммы приводит Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин отметил, что на протяжении последних 75 лет страны поддерживали друг друга в борьбе за укрепление народной власти и защиту государственного суверенитета, рука об руку продвигались по пути укрепления обменов и сотрудничества, содействия социалистическому строительству.
«Страны тесно сотрудничали в деле укрепления регионального мира и стабильности, защиты международной справедливости и правосудия», — отметил китайский лидер.