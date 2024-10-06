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Си Цзиньпин назвал дружбу с КНДР достоянием двух стран

ПЕКИН, 6 окт — РИА Новости. Традиционная дружба Китая и Северной Кореи прошла испытания временем и стала общим достоянием двух стран, последние 75 лет страны сотрудничали в деле защиты международной справедливости и правосудия, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Источник: © РИА Новости

«Традиционная дружба Китая и Северной Кореи прошла испытания перемен времени и международной обстановки, стала общим ценным достоянием двух стран и двух народов», — сказал Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между КНР и КНДР. Текст телеграммы приводит Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин отметил, что на протяжении последних 75 лет страны поддерживали друг друга в борьбе за укрепление народной власти и защиту государственного суверенитета, рука об руку продвигались по пути укрепления обменов и сотрудничества, содействия социалистическому строительству.

«Страны тесно сотрудничали в деле укрепления регионального мира и стабильности, защиты международной справедливости и правосудия», — отметил китайский лидер.