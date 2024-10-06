WP узнала, что Украине предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО

Газета отмечает, что поездка Зеленского в Соединенные Штаты не вызвала реакции, на которую рассчитывала Украина, а президент Джо Байден не снял ограничений на использование дальнобойного оружия для Киева. Тем не менее, на следующей неделе у украинского президента будет еще один шанс представить Байдену «план победы» — на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн в Германии.