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«Не удержать»: в Германии раскрыли, что Киев потеряет этой зимой

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Потеря Угледара открывает для российской армии возможность освобождения всей территории Донецкой Народной Республики уже этой зимой, такое мнение высказал полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле в своей статье для Focus.Online.

Источник: AP 2023

Он напомнил, что после освобождения Угледара российские войска продолжают наступление в Донбассе, в том числе, в направлении Красноармейска, который также имеет важное стратегическое значение.

«Русские находятся неподалеку и укрепляют свои атакующие позиции. Покровск (так в Киеве называют Красноармейск — Прим. Ред.), вероятно, тоже долго не удастся удержать», — предупредил эксперт.

Офицер отметил, что в текущих реалиях ВСУ должны перейти к обороне, а о каких-либо наступательных действиях и говорить не приходится.

«Теперь Украина должна вести еще более ожесточенную борьбу. Перспектива возвращения территорий отдалилась еще сильнее», — предупредил отставной военный.

По мнению Рите, неудачный визит Зеленского в Вашингтон, в ходе которого требования Владимира Зеленского не были удовлетворены, только приближает полное освобождение ДНР российскими войсками.

«После того как Владимир Зеленский вернулся со встречи с президентом США Джо Байденом без удовлетворения своих важнейших требований, контроль Украины над Донецкой областью может сойти на нет уже будущей зимой», — предположил он.

Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.