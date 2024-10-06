Казахстан выбирает: Стартовало голосование на референдуме по строительству атомной электростанции

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 7.00 часов 6 октября 2024 года в регионах все 10 249 участков приступили к голосованию.
На 84 участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, голосование началось в 6.00 часов утра.
В списки включено 12 млн. 244 тысяч 683 гражданина.
В общей сложности участковыми комиссиями по письменным заявлениям граждан выдано 10 623 открепительных удостоверений на право голосования.
В Республике всего 10 323 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 74 участка в 59 странах.
Голосование продлится до 20:00 час.