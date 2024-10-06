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Казахстан выбирает: Стартовало голосование на референдуме по строительству атомной электростанции

Сегодня в Казахстане с 7:00 час по местному времени началось голосование на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 7.00 часов 6 октября 2024 года в регионах все 10 249 участков приступили к голосованию.

На 84 участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, голосование началось в 6.00 часов утра.

В списки включено 12 млн. 244 тысяч 683 гражданина.

В общей сложности участковыми комиссиями по письменным заявлениям граждан выдано 10 623 открепительных удостоверений на право голосования.

В Республике всего 10 323 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 74 участка в 59 странах.

Голосование продлится до 20:00 час.

энергетика