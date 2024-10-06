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Школа — храм, а педагог — святое. Лукашенко в День учителя напомнил про главный ориентир для каждого

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с Днем учителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

Этот день глава государства назвал поистине всенародным праздником, его отмечают люди самой благородной, ответственной и уважаемой профессии в мире, продолжающей тысячелетнюю историю подвижничества и наставничества.

Слова благодарности Президент адресовал всем — воспитателям, учителям, преподавателям, ветеранам педагогического труда — за верность призванию, доброе и внимательное отношение к юному поколению, высокий профессионализм и сохранение лучших традиций отечественного образования.

«Убежден, успешно внедряя самые прогрессивные технологии в обучение и воспитание, повышая престиж и значимость образовательной сферы, вы сделаете все, чтобы принцип “школа — это храм, а педагог — святое” стал главным ориентиром для каждого — учеников, родителей, учителей», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал педагогическим работникам крепкого здоровья, мира и благополучия.

Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя
Педагогическим работникам
Республики Беларусь

Дорогие друзья!

Сегодня мы отмечаем День учителя — поистине всенародный праздник.

Это праздник людей самой благородной, ответственной и уважаемой профессии в мире, продолжающей тысячелетнюю историю подвижничества и наставничества.

Спасибо всем вам, воспитателям, учителям, преподавателям, ветеранам педагогического труда, за верность призванию, доброе и внимательное отношение к юному поколению, высокий профессионализм и сохранение лучших традиций отечественного образования.

Убежден, успешно внедряя самые прогрессивные технологии в обучение и воспитание, повышая престиж и значимость образовательной сферы, вы сделаете все, чтобы принцип «школа — это храм, а педагог — святое» стал главным ориентиром для каждого — учеников, родителей, учителей.

С праздником вас, с Днем учителя!

Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия.

Александр Лукашенко,
6 октября 2024 года.

Лукашенко Александр
образование
праздники