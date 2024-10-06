Школа — храм, а педагог — святое. Лукашенко в День учителя напомнил про главный ориентир для каждого

Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя

Педагогическим работникам

Республики Беларусь



Дорогие друзья!



Сегодня мы отмечаем День учителя — поистине всенародный праздник.



Это праздник людей самой благородной, ответственной и уважаемой профессии в мире, продолжающей тысячелетнюю историю подвижничества и наставничества.



Спасибо всем вам, воспитателям, учителям, преподавателям, ветеранам педагогического труда, за верность призванию, доброе и внимательное отношение к юному поколению, высокий профессионализм и сохранение лучших традиций отечественного образования.



Убежден, успешно внедряя самые прогрессивные технологии в обучение и воспитание, повышая престиж и значимость образовательной сферы, вы сделаете все, чтобы принцип «школа — это храм, а педагог — святое» стал главным ориентиром для каждого — учеников, родителей, учителей.



С праздником вас, с Днем учителя!



Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия.



Александр Лукашенко,

6 октября 2024 года.