Школа — храм, а педагог — святое. Лукашенко в День учителя напомнил про главный ориентир для каждого

Этот день глава государства назвал поистине всенародным праздником, его отмечают люди самой благородной, ответственной и уважаемой профессии в мире, продолжающей тысячелетнюю историю подвижничества и наставничества.
Слова благодарности Президент адресовал всем — воспитателям, учителям, преподавателям, ветеранам педагогического труда — за верность призванию, доброе и внимательное отношение к юному поколению, высокий профессионализм и сохранение лучших традиций отечественного образования.
«Убежден, успешно внедряя самые прогрессивные технологии в обучение и воспитание, повышая престиж и значимость образовательной сферы, вы сделаете все, чтобы принцип “школа — это храм, а педагог — святое” стал главным ориентиром для каждого — учеников, родителей, учителей», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент пожелал педагогическим работникам крепкого здоровья, мира и благополучия.
Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя
Педагогическим работникам
Республики Беларусь
Дорогие друзья!
Сегодня мы отмечаем День учителя — поистине всенародный праздник.
Это праздник людей самой благородной, ответственной и уважаемой профессии в мире, продолжающей тысячелетнюю историю подвижничества и наставничества.
Спасибо всем вам, воспитателям, учителям, преподавателям, ветеранам педагогического труда, за верность призванию, доброе и внимательное отношение к юному поколению, высокий профессионализм и сохранение лучших традиций отечественного образования.
Убежден, успешно внедряя самые прогрессивные технологии в обучение и воспитание, повышая престиж и значимость образовательной сферы, вы сделаете все, чтобы принцип «школа — это храм, а педагог — святое» стал главным ориентиром для каждого — учеников, родителей, учителей.
С праздником вас, с Днем учителя!
Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия.
Александр Лукашенко,
6 октября 2024 года.