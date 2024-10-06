Главные новости к утру 6 октября

Израильская служба разведки «Моссад» планировала операцию по подрыву устройств связи ливанской «Хезболлы» более двух лет, сообщила The Washington Post со ссылкой на источники. Первые заминированные рации в Ливане появились еще в 2015 году.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провел предвыборный митинг в Батлере, где в июле на него было совершено покушение. Перед сторонниками Трампа также выступил предприниматель Илон Маск.
Израиль вновь атаковал объекты «Хезболлы» в пригороде Бейрута. Перед этим ЦАХАЛ призывал жителей района города эвакуироваться.
Победительницей национального конкурса красоты «Мисс Россия-2024» стала 18-летняя жительница Республики Чувашия Валентина Алексеева.
ЦАХАЛ нанес удар по мечети в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа. Военные объяснили, что в здании располагался командный центр палестинского движения «Хамас». Арабские СМИ сообщили о гибели более 10 человек, которые прятались в мечети.
Заместителя председателя комитета по инвестициям правительства Cанкт-Петербурга Максима Шарипова задержали по подозрению в получении взятки.