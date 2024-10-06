Челябинская область нарастит сотрудничество с Гомельской

Ключевым же событием визита стало участие делегации Челябинской области в российско-белорусском бизнес-форуме, в рамках которого прошло XVI заседание рабочей группы по сотрудничеству Южного Урала и республики. Во время него был подписан ряд соглашений и дорожных карт, которые, в том числе, предусматривают установление дружественных и побратимских соглашений между муниципалитетами региона и республики.