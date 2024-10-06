Челябинская область нарастит сотрудничество с Гомельской

В рамках визита состоялась презентация павильона Челябинской области в Минске, переговоры с министром промышленности республики, встреча с председателем областного исполкома Гомельской области. Кроме того, делегация приняла участие в работе российско-белорусского бизнес-форума.
Возглавляемая первым вице-губернатором Иваном Куцевляком делегация Челябинской области посетила с официальным визитом Белоруссию. В Минске состоялась презентация павильона региона чрезвычайному и полномочному послу РФ в республике Борису Грызлову и торговому представителю России в Белоруссии Юрию Золотореву.
Павильона работает с апреля прошлого года. Участники выставочного пространства меняются раз в четыре месяца на конкурсной основа. За всё время работы павильона участие в его работе приняли 130 южноуральских компаний, которым в следствие этого удалось заключить контрактов на 2 миллиарда рублей.
«Интерес к размещению проявляют как субъекты малого и среднего предпринимательства, так и крупный бизнес».
Далее прошла встреча делегации с главой министерства промышленности Белоруссии Александром Ефимовым. Участие в ней приняли и представители белорусского бизнес-сообщества.
В ходе диалога были подведены промежуточные итоги сотрудничества, а также обозначены наиболее перспективные направления по интенсификации связей. В числе них были упомянуты: металлургия, станко- и приборостроение, машиностроение, робототехника и АПК.
После делегация переместилась в Гомель. Область в этом году стала официальным регионом-партнёром Челябинской области. В ходе встречи вице-губернатора и председателя областного исполкома была поднята тема наращивания промышленной кооперации между областями. Кроме того, стороны договорились в рамках ответного визита гомельской делегации на Южный Урал подписать официальное соглашение о сотрудничестве.
Ключевым же событием визита стало участие делегации Челябинской области в российско-белорусском бизнес-форуме, в рамках которого прошло XVI заседание рабочей группы по сотрудничеству Южного Урала и республики. Во время него был подписан ряд соглашений и дорожных карт, которые, в том числе, предусматривают установление дружественных и побратимских соглашений между муниципалитетами региона и республики.