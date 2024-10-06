Уроженец Омска Антонов ушёл с должности посла России в США

Накануне стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов покинул свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство в Вашингтоне. О причинах такого решения и о том, кто сменит его на этой должности, пока неизвестно.