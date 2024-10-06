Уроженец Омска Антонов ушёл с должности посла России в США

Накануне стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов покинул свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство в Вашингтоне. О причинах такого решения и о том, кто сменит его на этой должности, пока неизвестно.
69-летний Анатолий Антонов родился в Омске. Точной информации о школе, которую окончил будущий дипломат, в открытом доступе нет. Однако страница, посвящённая ему, есть на сайте омского лицея № 66.
Антонов — выпускник МГИМО. Он владеет английским и бирманскими языками. Начинал работать ещё в Министерстве иностранных дел СССР. Потом трудился на разных должностях в МИДе России.
В 2004—2011 годах был директором Департамента по вопросам безопасности и разоружения в МИДе. С 2011 по 2016 год — замминистра обороны РФ.
В 2017 году его назначили послом России с США.