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Казахстан не будет в этом году резервировать на осень бензин в России

Минэнерго Казахстана: в этом году нет нужды резервировать на осень бензин в РФ.

Источник: © РИА Новости

АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Ежегодно на осень Казахстан резервирует 50−70 тысяч тонн бензина в России, однако сейчас такой потребности у республики нет, сообщил в воскресенье министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«Ежегодно мы резервируем на осень 50- 70 тысяч тонн бензина в России и даём возможность операторам импортировать при необходимости данные объёмы в случае отсутствия в смысле наличия дефицита. То есть сейчас этой потребности нет», — сказал министр после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС.

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