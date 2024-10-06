Казахстан не будет в этом году резервировать на осень бензин в России

«Ежегодно мы резервируем на осень 50- 70 тысяч тонн бензина в России и даём возможность операторам импортировать при необходимости данные объёмы в случае отсутствия в смысле наличия дефицита. То есть сейчас этой потребности нет», — сказал министр после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС.