Токаев высказался о работе правительства

«Правительство, на мой взгляд работает активно, старается. Выполняет задачи, которые поставлены мною, как главой государства. У нас очень напряженная работа, которая может быть не видна средствам массовой информации, поскольку я отмечаю информацию, и вообще читающий человек. Поэтому постоянно нахожусь в курсе всех событий. И конечно же: указываю на недостатки в работе и министров, и руководства правительства. Но 7 месяцев — это небольшой срок. Члены правительства должны показать себя. Главная задача — это поиск источников экономического роста в нашей стране», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.