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Депутат Госдумы объяснил успешность «предсказаний» Жириновского

Евгений Федоров также отметил, что первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак предупреждал о предстоящем конфликте с Украиной.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил успешность прогнозов лидера ЛДПР Владимира Жириновского его опытом и тем, что политик не боялся их озвучивать.

«Я бы сказал, что это не предсказание. Понимаете, очень нетрудно предсказывать. Если ты владеешь наукой, то ты всегда можешь по большому счету предсказать», — сказал ТАСС Федоров, который много лет проработал в Госдуме с Жириновским.

Он отметил, что и первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак в свое время, и сам он, например, предупреждали о грядущем конфликте с Украиной.

«Это было 35 лет назад. Просто потому, что это очевидно было для любого опытного, понимающего человека. Например, он был юристом. А все юристы знают, что любое нарушение закона — это всегда конфликт, а между государствами это война. Поэтому эти вещи несложно предсказать. И Жириновский был человеком подготовленным, и поэтому он об этом говорил», — сказал депутат.

«В чем была разница? Он мог об этом говорить. А другие люди, которые были рядом с ним и это понимали, не могли об этом говорить», — добавил он.

Госдума