Депутат Госдумы объяснил успешность «предсказаний» Жириновского

«Это было 35 лет назад. Просто потому, что это очевидно было для любого опытного, понимающего человека. Например, он был юристом. А все юристы знают, что любое нарушение закона — это всегда конфликт, а между государствами это война. Поэтому эти вещи несложно предсказать. И Жириновский был человеком подготовленным, и поэтому он об этом говорил», — сказал депутат.