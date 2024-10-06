Кувейт заинтересован в импорте плодоовощной продукции из Узбекистана

В эти дни в Кувейте прошла встреча посла Узбекистана Аюбхона Юнусова с предпринимателями и инвесторами, во время которой был презентован инвестиционный и туристический потенциал Узбекистана. Также участники обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного партнерства.