Полковник Ходаренок: россияне заждались изгнания ВСУ из Курской области

Но и неприятель результатом своего наверняка внезапного и для себя успеха воспользовался далеко не в полной мере. Казалось бы, в первые дни вторжения противнику надо было учесть в своих интересах некоторое замешательство в рядах российских частей на этом направлении, ввести в сражение вторые эшелоны, резервы, и стремительно, без оглядки на фланги, продвигаться по направлению к Курчатову и Курску.