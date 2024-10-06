Токаев о будущем АЭС: Казахстан намерен привлечь мировые компании для строительства

«Выводы делаются, но обратите внимание на то, что подобного рода стихийные бедствия захлестнули фактически весь земной шар. Буквально недавно большие наводнения произошли в Центральной Европе, до этого ураган прошел в США, во Вьетнаме был очень большой ураган. Такие стихийные бедствия трудно предсказать, но быть готовыми к ним и принимать превентивные меры обязательно нужно. Поэтому меры были приняты. Заметьте, без посторонней помощи Казахстан справился с этой проблемой, со стихийными бедствиями. Мы мобилизовали финансовые и человеческие ресурсы. Благодаря активной работе Правительства и акимов мы смогли преодолеть все последствия. Пострадавшие во время паводков получили новое жилье. Я обещал, что никто не останется в стороне, и в основном мы эту задачу выполнили».