Над тремя регионами РФ сбили четыре украинских дрона. Военная операция, день 956-й

08:49 В подконтрольном Киеву Краматорске произошли взрывы, сообщила «Страна.ua».
08:40 Газета Times пишет, что недавний визит Зеленского в США оказался для Украины «своего рода разочарованием». Некий британский дипломат назвал план украинского президента по урегулированию конфликта списком покупок, а не стратегией. США пообещали выделить Украине дополнительное финансирование, но использовать дальнобойное оружие вглубь территории РФ не разрешили.
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08:26 ⚡️Минобороны сообщило, что ночью дежурные средства ПВО ликвидировали четыре украинских беспилотника над Воронежской, Курской и Белгородской областями.
08:21 Признанный в РФ иноагентом блогер Максим Кац подал кассационную жалобу на приговор Басманного суда Москвы о его заочном лишении свободы на восемь лет за распространение фейков о ВС РФ. По версии следствия, 3 апреля 2022 года он опубликовал на YouTube дискредитирующий российскую армию ролик с ложной информацией об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО. Кац не признал свою вину.
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08:12 ❗️По данным The Washington Post, Украине во время заседания на базе Рамштайн в Германии могут предложить «более конкретные шаги» для вступления страны в НАТО.
Президент страны Владимир Зеленский представил свой «план победы» более недели назад, но нужной ему реакции не получил. Журналисты WP предположили, что во время встречи в Германии мнение Запада по этому поводу может измениться, однако в срочном порядке Украину в НАТО, скорее всего, принимать не будут.
08:06 «Страна.ua» сообщила о ночной серии взрывов в Одессе.
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08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 956-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.