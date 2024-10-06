Над тремя регионами РФ сбили четыре украинских дрона. Военная операция, день 956-й

08:21 Признанный в РФ иноагентом блогер Максим Кац подал кассационную жалобу на приговор Басманного суда Москвы о его заочном лишении свободы на восемь лет за распространение фейков о ВС РФ. По версии следствия, 3 апреля 2022 года он опубликовал на YouTube дискредитирующий российскую армию ролик с ложной информацией об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО. Кац не признал свою вину.

