Создателям скетч-шоу о председателе Наливкине грозит до 15 лет тюрьмы

Нашумевшее дело создателей скетч-шоу об известном на всю страну председателе несуществующего «исполнительного комитета Уссурийского района» Виталии Наливкине получило неожиданное продолжение. Режиссеру проекта Андрею Клочкову и продюсеру Семену Вавилову предъявили новое обвинение в уголовном преступлении. К обвинениям о хулиганстве с применением взрывчатки при съемках одного из эпизодов сатирического шоу добавилась тяжелая статья об изготовлении взрывчатых веществ группой лиц по сговору. Творческой группе грозит до 15 лет. На фоне новых обвинений непрофессиональный актер Андрей Неретин, сыгравший Наливкина, заявил об окончании своей карьеры в роли «главы» в связи с угрозами, давлением на него и команду, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что осенью 2021 года после выхода очередной серии у сатирического шоу возникли проблемы. Ролик называется «Виталий Наливкин предотвратил теракт» (18+). В нем по сюжету Наливкин сносит баннер и обезвреживает опасный объект в безлюдном месте на остановке с помощью пиротехники (по сюжету — ручной гранатомет). Несмотря на то, что реального ущерба не было, на авторов завели уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч.3 ст. 213 УК РФ), по месту их жительства прошли обыски. Дело не закрыто, приговор не вынесен по сей день.
Такой странный подход удивил не только обывателей, но и профессиональное творческое сообщество. Это был первый в истории России случай, когда использование спецэффектов объявлено хулиганством.
Андрей Клочков и Семен Вавилов получили постановление о привлечении в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 213 УК РФ и ч.2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенные по сговору группой лиц).
Возможное наказание по данной статье составляет от 10 до 15 лет лишения свободы.
За взрывное устройство следователи приняли петарды, использовавшиеся для создания пиротехнического эффекта. По словам адвоката, в деле о хулиганстве нет ни умысла, ни потерпевших, ни ущерба при создании ролика с использованием петарды. Экспертиза ранее установила, что при съемках не было использовано оружие, т.к. применялся не гранатомет, а его муляж. У творческой группы изъяли и проверили весь реквизит, и боевого оружия среди него обнаружено не было.
«Сейчас же по видео следователи установили, что, оказывается, было взрывчатое вещество. Конечно же, мы вину не признаем», — заявила ИА PrimaMedia адвокат.
В настоящее время команда защиты членов съемочной группы усилилась, наряду с Галиной Антонец в дело вступил еще один адвокат — Алексей Клецкин.
«Мы занимались исключительно творчеством. Никакого хулиганского мотива у нас не было и в помине. Для спецэффектов, имитирующих взрыв, использовали обычные петарды, продающиеся на каждом углу. Если это хулиганство, то я не знаю… А как снимают обычные фильмы, сериалы? Или их создателей тоже можно объявить хулиганами и посадить в тюрьму? Я не понимаю, в чем мы виноваты. Приложим все силы, чтобы доказать свою невиновность», — прокомментировал автор и режиссер скетч-шоу о Наливкине Андрей Клочков.
Отметим, что на фоне нового обвинения сыгравший роль вымышленного главы непрофессиональный актер Андрей Неретин сообщил, что уходит в «отставку» с поста «председателя исполкома Уссурийского района». Видео с его обращением было опубликовано в соцсетях 4 октября. По словам 48-летнего актера, он не может продолжать работать из-за давления со стороны правоохранительных органов.
«Мы не можем продолжать наш проект только потому, что нас считают врагами народа. Каждый раз после любых съемок нас тянуть в полицию и обещают посадить в тюрьму. Для чего это? Мы никому ничего плохого не сделали. А вот так получается», — сказал в обращении Наливкин.
Сам Андрей Неретин недавно пережил сложную операцию по замене тазобедренного сустава. Он с трудом передвигается и самостоятельно может дойти только до ближайшего магазина, опираясь на трость.