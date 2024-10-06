Создателям скетч-шоу о председателе Наливкине грозит до 15 лет тюрьмы

«Мы занимались исключительно творчеством. Никакого хулиганского мотива у нас не было и в помине. Для спецэффектов, имитирующих взрыв, использовали обычные петарды, продающиеся на каждом углу. Если это хулиганство, то я не знаю… А как снимают обычные фильмы, сериалы? Или их создателей тоже можно объявить хулиганами и посадить в тюрьму? Я не понимаю, в чем мы виноваты. Приложим все силы, чтобы доказать свою невиновность», — прокомментировал автор и режиссер скетч-шоу о Наливкине Андрей Клочков.