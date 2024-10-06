Чем необычны президентские выборы в Тунисе

Формально есть и третий — 47-летний Айяши Заммель, который в 2022 году основал партию Azimoun («Полны решимости»). Однако с начала сентября он находится под арестом по обвинению в фальсификациях при сборах подписей и спонсорской помощи для избирательной кампании. 1 октября суд приговорил его за это к 12 годам, назначив по три года за каждый из эпизодов фальсификации, а также лишил права голоса на выборах. Но Заммель свою кандидатуру снимать не стал; ситуация усугубляется тем, что тунисская Высшая независимая инстанция по выборам (L'Instance supérieure indépendante pour les élections) в начале сентября в единственный раз опубликовала выборный бюллетень, в котором Заммель присутствует.