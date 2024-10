Чем необычны президентские выборы в Тунисе

В целом, по информации The Arab Weekly, желание баллотироваться в президенты выражали около 100 человек. Однако заявки подали всего 17. Эксперты Вашингтонского института ближневосточной политики (The Washington Institute for Near East Policy — WINEP) связывают это с ужесточением требований к кандидатам — минимальный для выдвижения возраст теперь не 35, а 40 лет, у кандидата не должно быть двойного гражданства, наконец, требуется официальная копия справки об отсутствии судимости по форме B3, которую сложно получить. В итоге инстанция по выборам забраковала 14 кандидатов.