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Узбекистан расширяет сотрудничество с Ираном в сфере туризма

Особое внимание уделят расширению туристических потоков за счет паломничества, ремесел и образования.

Источник: Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts of Iran

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Узбекистан и Иран разработают меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма, сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.

В комитете состоялась встреча с заместителем министра культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Марьям Джалали Дехкорди.

В ходе переговоров было обсуждено нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в сфере туризма и перспективы его дальнейшего развития.

Особое внимание стороны уделили вопросу расширения туристических потоков между государствами по различным, в том числе паломническим, ремесленным и образовательным направлениям.

«Достигнута договоренность о совместной разработке меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма, который включает в себя все направления и аспекты».

говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам участия в туристических мероприятиях, проводимых в странах, организации пресс и инфотуров, повышении квалификации кадров в сфере туризма и ряду других вопросов.