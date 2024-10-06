Узбекистан расширяет сотрудничество с Ираном в сфере туризма

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Узбекистан и Иран разработают меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма, сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.
В комитете состоялась встреча с заместителем министра культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Марьям Джалали Дехкорди.
В ходе переговоров было обсуждено нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в сфере туризма и перспективы его дальнейшего развития.
Особое внимание стороны уделили вопросу расширения туристических потоков между государствами по различным, в том числе паломническим, ремесленным и образовательным направлениям.
«Достигнута договоренность о совместной разработке меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма, который включает в себя все направления и аспекты».
Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам участия в туристических мероприятиях, проводимых в странах, организации пресс и инфотуров, повышении квалификации кадров в сфере туризма и ряду других вопросов.