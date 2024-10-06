Явка на референдуме по АЭС в Казахстане приблизилась к 40%

Как сообщил член ЦИК Шавхат Утемисов, по состоянию на 12:00 бюллетени получили 39,23% от общего количества граждан, включенных в списки.
«На 12:00 в стране получили бюллетени 4 804 102 гражданина», — сказал Шавхат Утемисов 6 октября на брифинге в ЦИК.
В процентном соотношении число проголосовавших казахстанцев по регионам распределилось следующим образом:
- в Абайской области — 42,22%;
- в Акмолинской области — 45,48%;
- в Актюбинской области — 44,87%;
- в Алматинской области — 41,76%;
- в Атырауской области — 43,94%;
- в Западно-Казахстанской области — 36,67%;
- в Жамбылской области — 36,27%;
- в Жетысуской области — 37,35%;
- в Карагандинской области — 46,89%;
- в Костанайской области — 44,04%;
- в Кызылординской области — 37,63%;
- в Мангистауской области — 38,5%;
- в Павлодарской области — 36,54%;
- в Северо-Казахстанской области — 39,85%;
- в Туркестанский области — 44,52%;
- в Улытауской области — 43,31%;
- в Восточно-Казахстанской области — 37,63%;
- в Астане — 41,93%;
- в Алматы — 11,88%;
- в Шымкенте — 57,03%.
Шавхат Утемисов отметил, что на 358 участках референдума в местах временного пребывания граждан голосование завершилось.
Напомним, голосование продлится до 20:00. В списки включены около 12,3 млн казахстанцев. Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если за него проголосуют более половины граждан.
Ранее сообщалось, что в Алматы в референдуме приняла участие 99-летняя жительница.