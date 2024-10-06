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Явка на референдуме по АЭС в Казахстане приблизилась к 40%

В Казахстане на референдуме по вопросу строительства АЭС проголосовало свыше 4,8 млн казахстанцев, или 39,23%, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как сообщил член ЦИК Шавхат Утемисов, по состоянию на 12:00 бюллетени получили 39,23% от общего количества граждан, включенных в списки.

«На 12:00 в стране получили бюллетени 4 804 102 гражданина», — сказал Шавхат Утемисов 6 октября на брифинге в ЦИК.

В процентном соотношении число проголосовавших казахстанцев по регионам распределилось следующим образом:

  • в Абайской области — 42,22%;
  • в Акмолинской области — 45,48%;
  • в Актюбинской области — 44,87%;
  • в Алматинской области — 41,76%;
  • в Атырауской области — 43,94%;
  • в Западно-Казахстанской области — 36,67%;
  • в Жамбылской области — 36,27%;
  • в Жетысуской области — 37,35%;
  • в Карагандинской области — 46,89%;
  • в Костанайской области — 44,04%;
  • в Кызылординской области — 37,63%;
  • в Мангистауской области — 38,5%;
  • в Павлодарской области — 36,54%;
  • в Северо-Казахстанской области — 39,85%;
  • в Туркестанский области — 44,52%;
  • в Улытауской области — 43,31%;
  • в Восточно-Казахстанской области — 37,63%;
  • в Астане — 41,93%;
  • в Алматы — 11,88%;
  • в Шымкенте — 57,03%.

Шавхат Утемисов отметил, что на 358 участках референдума в местах временного пребывания граждан голосование завершилось.

Напомним, голосование продлится до 20:00. В списки включены около 12,3 млн казахстанцев. Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если за него проголосуют более половины граждан.

Ранее сообщалось, что в Алматы в референдуме приняла участие 99-летняя жительница.

энергетика