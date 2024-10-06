Маск предсказал будущее США, если Трамп проиграет на выборах

В ночь с 5 на 6 октября Дональд Трамп провел митинг в городе Батлер (штат Пенсильвания), где в июле произошло покушение на него. На мероприятии появился Илон Маск. По данным Associated Press, бизнесмен сначала встретился с экс-президентом США и его кандидатом на пост вице-президента Джей Ди Вэнсом за кулисами.