Из Молдавии выслали иностранца из-за угрозы нацбезопасности

«Шестидесятилетний иностранный гражданин был признан нежелательной персоной на территории Республики Молдова сроком на пять лет. Его депортировали в связи с его вмешательством во внутренние дела страны, что ставит под угрозу национальную безопасность», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети.