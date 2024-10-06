Из Молдавии выслали иностранца из-за угрозы нацбезопасности

КИШИНЕВ, 6 окт — РИА Новости. Иностранный гражданин был депортирован из Молдавии после того, как власти признали его нежелательной персоной, представляющей угрозу для национальной безопасности страны, сообщает Генеральный инспекторат по миграции МВД республики.
Ранее в сентябре молдавская полиция сообщала о ряде обысков в рамках расследования дела о подготовке акций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране накануне выборов президента и референдума по евроинтеграции, которые пройдут 20 октября. Власти утверждали, что эти действия могли быть частью более широких попыток дестабилизации.
«Шестидесятилетний иностранный гражданин был признан нежелательной персоной на территории Республики Молдова сроком на пять лет. Его депортировали в связи с его вмешательством во внутренние дела страны, что ставит под угрозу национальную безопасность», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети.
Генинспекторат не уточнил, гражданином какой страны был высланный, однако сообщил, что операция по депортации прошла с участием сотрудников Службы информации и безопасности.