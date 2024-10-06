Президент РФ наградил орденом экс-главу КСП Пермского края

Геннадий Тушнолобов в 1980 году окончил Сверловский институт по специаьности инженер-строитель. С 1992 по 1997 год он был главой Соликамска, потом вице-губернатором, депутатом заксобрания, секретарем реготделения «Единой России», замдиректора «Лукойл-Пермь», премьер-министром региона. С 2018 по 2024 год Тушнолобов являлся руководителем КСП Пермского края. А в июне этого года он стал советником главы региона Дмитрия Махонина.