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Президент РФ наградил орденом экс-главу КСП Пермского края

Тушнолобова Геннадия наградили Орденов Александра Невского.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Александра Невского бывшего руководителя КСП Пермского края Геннадия Тушнолобова. Сейчас он занимает должность советника губернатора Дмитрия Махонина. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Александра Невского Тушнолобова Геннадия Петровича, Пермский край», — написано в документе.

Геннадий Тушнолобов в 1980 году окончил Сверловский институт по специаьности инженер-строитель. С 1992 по 1997 год он был главой Соликамска, потом вице-губернатором, депутатом заксобрания, секретарем реготделения «Единой России», замдиректора «Лукойл-Пермь», премьер-министром региона. С 2018 по 2024 год Тушнолобов являлся руководителем КСП Пермского края. А в июне этого года он стал советником главы региона Дмитрия Махонина.