Политолог назвал бредом призыв депутата Рады атаковать Белоруссию

«Эта особенно сейчас актуально на фоне возможного большого конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем, который, несомненно, отвлечёт финансовые потоки от Украины. И, конечно, все прекрасно это понимают в украинском руководстве. Мы услышим ещё не раз абсолютно бредовые заявления. Но стоит учитывать, что в принципе Дунда наверняка выражает мнение только определённой части элит Украины, но не всей».