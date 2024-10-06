Олбани
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог назвал бредом призыв депутата Рады атаковать Белоруссию

Политолог Евгений Михайлов назвал бредовым заявление украинского депутата от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Олега Дунды о том, что Украина должна перенести войну на территорию Белоруссии. В беседе с RT Михайлов отметил, что правящие элиты Украины хотят эскалировать конфликт.

Он считает, что таким образом Украина планирует «столкнуть страны НАТО в прямом конфликте с Россией».

«Эта особенно сейчас актуально на фоне возможного большого конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем, который, несомненно, отвлечёт финансовые потоки от Украины. И, конечно, все прекрасно это понимают в украинском руководстве. Мы услышим ещё не раз абсолютно бредовые заявления. Но стоит учитывать, что в принципе Дунда наверняка выражает мнение только определённой части элит Украины, но не всей».

объяснил эксперт.

Михайлов уверен, что белорусы подобных высказываний не оставят без внимания.

«У России и Белоруссии хватит сил отразить любые угрозы. А вот хватит ли у Украины сил выстоять? Потому что за Украину, в случае конфликта на территории Белоруссии, вряд ли блок НАТО будет заступаться и вестись на эти провокации», — считает политолог.