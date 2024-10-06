Политолог назвал бредом призыв депутата Рады атаковать Белоруссию

Он считает, что таким образом Украина планирует «столкнуть страны НАТО в прямом конфликте с Россией».
«Эта особенно сейчас актуально на фоне возможного большого конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем, который, несомненно, отвлечёт финансовые потоки от Украины. И, конечно, все прекрасно это понимают в украинском руководстве. Мы услышим ещё не раз абсолютно бредовые заявления. Но стоит учитывать, что в принципе Дунда наверняка выражает мнение только определённой части элит Украины, но не всей».
Михайлов уверен, что белорусы подобных высказываний не оставят без внимания.
«У России и Белоруссии хватит сил отразить любые угрозы. А вот хватит ли у Украины сил выстоять? Потому что за Украину, в случае конфликта на территории Белоруссии, вряд ли блок НАТО будет заступаться и вестись на эти провокации», — считает политолог.