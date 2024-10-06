До слез: В Гагаузии начали уничтожать яблоневые сады, потому что продавать урожай некуда — основные рынки заблокированы

Из-за отсутствия рынка сбыта аграрии из Гагаузии начали уничтожать яблоневые сады.
Засуха повлияла на внешний вид яблока, и его сложно экспортировать на рынки Евросоюза, где доминирует агропродукция из Польши.
«Она покрывает яблоками почти весь рынок Европейского союза. Экспортировать яблоко на традиционные рынки Белоруссии и России — сложно из-за логистики», — рассказал глава управления агропромышленного комплекса Гагаузии Сергей Ибришим.
Из-за утери традиционных рынков сбыта, часть аграриев начала выкорчёвывать яблочные сады. По словам Сергея Ибришим, только один экономический агент в Гагаузии до конца года планирует выкорчевать около 600 га яблоневых садов.
Источник: t.me/rusputnikmd.