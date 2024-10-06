Олбани
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До слез: В Гагаузии начали уничтожать яблоневые сады, потому что продавать урожай некуда — основные рынки заблокированы

Засуха повлияла на внешний вид яблока, и его сложно экспортировать на рынки Евросоюза.

Источник: Комсомольская правда

Из-за отсутствия рынка сбыта аграрии из Гагаузии начали уничтожать яблоневые сады.

Засуха повлияла на внешний вид яблока, и его сложно экспортировать на рынки Евросоюза, где доминирует агропродукция из Польши.

«Она покрывает яблоками почти весь рынок Европейского союза. Экспортировать яблоко на традиционные рынки Белоруссии и России — сложно из-за логистики», — рассказал глава управления агропромышленного комплекса Гагаузии Сергей Ибришим.

Из-за утери традиционных рынков сбыта, часть аграриев начала выкорчёвывать яблочные сады. По словам Сергея Ибришим, только один экономический агент в Гагаузии до конца года планирует выкорчевать около 600 га яблоневых садов.

Источник: t.me/rusputnikmd.

сельское хозяйство