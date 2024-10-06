ЦИК Молдовы отказался рассматривать жалобы, написанные на русском языке

В ответе ЦИК отправил партию за разъяснениями в парламент, поскольку в настоящее время в комиссии не знают ответ на этот вопрос. Затем «Гражданский конгресс» направил повторное обращение, поскольку Центризбирком обязан отвечать на такие письма и предоставлять объяснения (нарушена процедура рассмотрения обращений). И в ответе уже на него сотрудники ЦИК решили сослаться на недопустимость использования русского языка для общения партий и их ведомства.