ЦИК Молдовы отказался рассматривать жалобы, написанные на русском языке

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы отказалась рассматривать жалобы о нарушениях, написанные на русском языке. Об этом рассказал один из лидеров партии «Гражданский конгресс» Михаил Полянский.
По его словам, было отправлено обращение в ЦИК на русском языке с просьбой разъяснить, может ли политическая партия, которая не является участником этих выборов президента Молдовы, официально поддержать кого-либо из зарегистрированных кандидатов в президенты.
В ответе ЦИК отправил партию за разъяснениями в парламент, поскольку в настоящее время в комиссии не знают ответ на этот вопрос. Затем «Гражданский конгресс» направил повторное обращение, поскольку Центризбирком обязан отвечать на такие письма и предоставлять объяснения (нарушена процедура рассмотрения обращений). И в ответе уже на него сотрудники ЦИК решили сослаться на недопустимость использования русского языка для общения партий и их ведомства.
«Использование государственного языка в административных процедурах и в отношениях с публичными властями не является лишь формальностью, а представляет собой важное проявление уважения к конституционным основам и фундаментальным принципам государства. В этом контексте использование других языков, кроме государственного, политическими партиями при взаимодействии с публичными властями является недопустимым».
По мнению Полянского, «ЦИК — это политический репрессивный орган», который стал подотделом правящей партии «Действие и солидарность» и теперь допускает вольные интерпретации закона, принимает удобные для правящей партии регламенты и забыл о презумпции невиновности.