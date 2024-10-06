Медведев отреагировал на заявления о переносе боевых действий в Белоруссию

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Возможное решение Киева перенести боевые действия на территорию Белоруссии позволит Минску обратиться к Москве для использования тактического ядерного оружия, России будет трудно отказать белорусскому руководству, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram-канале.
Ранее депутат от украинской партии «Слуга народа» Олег Дунда ранее сделал одиозное заявление, в котором призвал перенести боевые действия на территорию Белоруссии. Его слова распространились в ряде украинских СМИ. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что белорусам нужен только мир и надо выстоять, чтобы страна не стала полем битвы. Также лидер Белоруссии отмечал, что в случае нападения на белорусскую территорию агрессор получит мгновенный ответ.
«Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию. Ну тогда у Александра Григорьевича будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белоруссии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», — написал Медведев.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.
Белорусско-российский договор о гарантиях безопасности находится в «заключительной стадии согласования», будет подписан в декабре, сообщил ранее в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.