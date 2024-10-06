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Казахстанцы в России голосуют за будущее страны

Казахстанцы в России голосуют на Референдуме по АЭС, передает DKnews.kz.

Источник: kazembassy

Сегодня на избирательных участках, открытых при Посольстве РК в Москве и Генеральных Консульствах РК в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске, с 07:00 до 20:00 по местному времени граждане Казахстана голосуют на Референдуме по вопросу строительства АЭС.

По состоянию на 13:00 по времени Астаны, явка на участке в Москве превысила 25% от общего числа зарегистрировавшихся.

06:00. Раньше всех в России голосование началось на участке в Омске.

08:00. Открылся участок в Астрахани.

09:00. Открылся участок в Москве.

09:00. Открылся участок в Казани.

09:00. Открылся участок в Санкт-Петербурге.

09:05. Первым проголосовавшим на участке в Москве стал сотрудник Евразийской экономической комиссии Акын Испуллаев. «Я проголосовал за будущее Казахстана, за современное развитие экономики страны», — поделился он.

09:10. В числе первых на участок в Москве пришла и работающая в российской столице Гульназ Калиаскарова. «Решается будущее моей страны. Считаю своей гражданской обязанностью проголосовать и высказать свою позицию», — сказала она.

11:00. Несмотря на раннее воскресное утро, активность избирателей на участке в Москве высокая. Посетителям предлагают горячий чай и баурсаки.

энергетика