Казахстанцы в России голосуют за будущее страны

Сегодня на избирательных участках, открытых при Посольстве РК в Москве и Генеральных Консульствах РК в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске, с 07:00 до 20:00 по местному времени граждане Казахстана голосуют на Референдуме по вопросу строительства АЭС.
По состоянию на 13:00 по времени Астаны, явка на участке в Москве превысила 25% от общего числа зарегистрировавшихся.
06:00. Раньше всех в России голосование началось на участке в Омске.
08:00. Открылся участок в Астрахани.
09:00. Открылся участок в Москве.
09:00. Открылся участок в Казани.
09:00. Открылся участок в Санкт-Петербурге.
09:05. Первым проголосовавшим на участке в Москве стал сотрудник Евразийской экономической комиссии Акын Испуллаев. «Я проголосовал за будущее Казахстана, за современное развитие экономики страны», — поделился он.
09:10. В числе первых на участок в Москве пришла и работающая в российской столице Гульназ Калиаскарова. «Решается будущее моей страны. Считаю своей гражданской обязанностью проголосовать и высказать свою позицию», — сказала она.
11:00. Несмотря на раннее воскресное утро, активность избирателей на участке в Москве высокая. Посетителям предлагают горячий чай и баурсаки.