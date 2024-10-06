Казахстанцы в России голосуют за будущее страны

Сегодня на избирательных участках, открытых при Посольстве РК в Москве и Генеральных Консульствах РК в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске, с 07:00 до 20:00 по местному времени граждане Казахстана голосуют на Референдуме по вопросу строительства АЭС.