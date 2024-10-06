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Мешал и пререкался: наблюдателя удалили из избирательного участка в Астане

В Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.

АСТАНА, 6 окт — Sputnik. На избирательном участке № 2 Астаны был удален наблюдатель.

Сообщается, что наблюдатель Р. Садыков, представляющий ОО «Еркіндік қанаты» (Крылья свободы — Sputnik), нарушил избирательный процесс.

«Он вел видеосъемку списков избирателей, содержащих их личные данные, что является грубым нарушением законодательства о защите персональных данных и противоречит Конституционному закону Республики Казахстан “О выборах в Республике Казахстан”, — сообщила председатель участковой комиссии Хорлан Ташатова.

Кроме того, Садыков мешал работе других наблюдателей, вступал в пререкания с членами комиссии и нарушал порядок, что осложнило процесс голосования.

По факту составили акт вмешательства в избирательный процесс и вынесли решение об удалении наблюдателя, подчеркнула она.

Второго сентября года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по вопросу строительства атомной электростанции в республике.

В голосовании должны принять участие половина казахстанцев, чтобы он считался состоявшимся.

Бюллетень для голосования на референдуме по АЭС казахстанам содержит один вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Голосование пройдет до 20:00.

Право голоса имеют все граждане Казахстана, достигшие 18 лет на момент голосования.