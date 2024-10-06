Министр энергетики объяснил, почему Узбекистан решил строить АЭС

Безопасность в деталях
Мирзамахмудов в ходе беседы в подкасте «Лолазор» подчеркнул, что на современных АЭС предусмотрены автономные системы, способные работать в течение 72 часов без вмешательства человека в случае аварии. Эти системы обеспечивают охлаждение реактора, предотвращение процесса расплавления и безопасное стеклование расплава, что значительно снижает риск радиационного выброса. Он отметил, что даже при самых неблагоприятных условиях вероятность катастрофы минимальна благодаря многоуровневым системам безопасности.
«Даже в случае отключения электропитания, система охлаждения автоматически активируется и запускает процесс, напоминающий работу ловушки расплава. Однако современные реакторы значительно безопаснее: они способны предотвратить катастрофу и обезвредить потенциальные угрозы».
Преимущества маломощных АЭС
Будущая АЭС в Джизакской области будет иметь мощность 330 МВт, состоящую из шести реакторов мощностью 55 МВт каждый. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства, к которому также будут привлечены местные компании. Проект предусматривает использование новейшей российской технологии — водо-водяного реактора РИТМ-200Н, адаптированной для наземного размещения.
РИТМ-200Н имеет тепловую мощность 190 МВт, электрическую мощность 55 МВт и рассчитан на срок службы до 60 лет. Эта технология была протестирована на российских атомных ледоколах, работающих в суровых условиях Арктики, что подтверждает её надёжность и устойчивость.
Высокие стандарты безопасности
Одним из важнейших аспектов маломощной АЭС является её высокая степень безопасности. Станция будет оборудована многоуровневыми системами и барьерами-оболочками. Эти системы включают как активные (зависящие от внешних источников энергии), так и пассивные системы безопасности, которые работают без необходимости в энергии. Такая комбинация обеспечивает максимальный уровень безопасности и предотвращает вероятность аварий.
Кроме того, несколько уровней защитных барьеров, встроенных в конструкцию станции, исключают возможность выброса радиоактивных веществ в окружающую среду, что делает АЭС максимально безопасной для экологии.