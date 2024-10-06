Министр энергетики объяснил, почему Узбекистан решил строить АЭС

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов объяснил, почему Узбекистан принял решение о строительстве атомной электростанции (АЭС). По его словам, атомная энергетика сегодня является одной из самых безопасных отраслей благодаря учёту уроков прошлых аварий, таких как инциденты на Фукусиме и Чернобыле. В современных АЭС вероятность радиационной угрозы сведена к минимуму даже при внешних и внутренних воздействиях.