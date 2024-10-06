Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признали состоявшимся

АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Более половины жителей Казахстана проголосовали на референдуме о строительстве атомной электростанции, сообщила на брифинге член Центризбиркома Сабила Мустафина.
«В общем по стране на 14 часов получили бюллетени шесть миллионов 339 тысяч 425 граждан, что составляет 51,77 процента от числа включенных в списки голосования».
Таким образом, добавила Мустафина, референдум признали состоявшимся. По данным ЦИК, в Астане, проголосовали более 45 процентов жителей, в Алма-Ате — 16 процентов, а в Шымкенте — уже 64 процента.
На референдуме избиратели отвечают на вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Голосование продлится до 20:00 по местному времени.
Атомную электростанцию планируется построить в селе Улькен Алма-Атинской области, на побережье озера Балхаш. Если казахстанцы одобрят строительство, то возвести ее намерены 2035 году, потратив на это 11,2 миллиарда долларов.