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Минобороны: военнослужащие запаса участвуют в учениях ВВС и войск ПВО Беларуси

Ранее в ведомстве предупреждали, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники. По этой причине возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Тактико-специальное учение началось в одной из воинских частей ВВС и войск ПВО, сообщили в Минобороны Беларуси в воскресенье.

Уточняется, что учение проходит в рамках начатой ранее проверки соединений и воинских частей Вооруженных сил Беларуси, руководство осуществляет командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Андрей Лукьянович.

Уточняется, что подразделения маршем проследуют в назначенные районы, там личный состав ожидает выполнение комплекса мероприятий по инженерному оборудованию, маскировке, а также организации охраны и обороны расположения войск.

«В учении задействованы военнослужащие, призванные из запаса».

добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в ведомстве предупреждали, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники. По этой причине возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

учения