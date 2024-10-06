Минобороны: военнослужащие запаса участвуют в учениях ВВС и войск ПВО Беларуси

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Тактико-специальное учение началось в одной из воинских частей ВВС и войск ПВО, сообщили в Минобороны Беларуси в воскресенье.
Уточняется, что учение проходит в рамках начатой ранее проверки соединений и воинских частей Вооруженных сил Беларуси, руководство осуществляет командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Андрей Лукьянович.
Уточняется, что подразделения маршем проследуют в назначенные районы, там личный состав ожидает выполнение комплекса мероприятий по инженерному оборудованию, маскировке, а также организации охраны и обороны расположения войск.
«В учении задействованы военнослужащие, призванные из запаса».
Ранее в ведомстве предупреждали, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники. По этой причине возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.