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Посол России в США Антонов вернулся в Москву

Анатолий Антонов вернулся в Москву после семилетней командировки в качестве посла РФ в США. О приземлении спецборта в аэропорту Внуково-2 в Москве сообщило «РИА Новости». Источник ТАСС подтвердил, что Антонов прибыл в Москву.

Источник: РИА "Новости"

МИД России накануне, 5 октября, сообщил, что Анатолий Антонов завершил работу в Вашингтоне. На тот же день, на 22:00 мск был запланировал его вылет из США. В дипведомстве пока не сообщили, кто сменит господина Антонова на посту посла.

Анатолий Антонов был главой российской дипмиссии в Соединенных Штатах с 2017 года. С 2016 по 2017 год он занимал пост замминистра иностранных дел, с 2011 по 2016 год был заместителем министра обороны. Также он был послом по особым поручениям МИДа и директором департамента по вопросам безопасности и разоружения.

дипломатия