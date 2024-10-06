Посол России в США Антонов вернулся в Москву

Анатолий Антонов был главой российской дипмиссии в Соединенных Штатах с 2017 года. С 2016 по 2017 год он занимал пост замминистра иностранных дел, с 2011 по 2016 год был заместителем министра обороны. Также он был послом по особым поручениям МИДа и директором департамента по вопросам безопасности и разоружения.