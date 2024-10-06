В Казахстане состоялся референдум по вопросу строительства АЭС

Как уточнили власти, выбор места обусловлен тем, что в южных районах энергетический дефицит выше, чем в других частях страны. Построить станцию планируют до 2035 года, ее стоимость оценивают в $10−12 млрд. В качестве подрядчика Астана рассматривает четыре варианта, один из них — «Росатом».