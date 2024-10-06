«Удар по имиджу США»: отведет ли война Израиля и Ирана внимание Запада от Украины

— Мир делится на своих разведчиков и чужих шпионов. Тель-Авив является традиционным стратегическим союзником Запада. Штаты понимают, что Израиль бросать нельзя, потому что это может закончить всю конфигурацию американского влияния на Ближний Восток. Потому что если страна не может защитить, помочь и спасти своих союзников, то зачем нужен такой политический партнер? Американцы идеологически и психологически привязаны к Израилю, а бросить его не могут, потому что это будет удар по их имиджу, — сообщил Журавлев.