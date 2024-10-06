«Удар по имиджу США»: отведет ли война Израиля и Ирана внимание Запада от Украины

Армия обороны Израиля нанесла серию авиаударов по складам оружия и другим объектам радикального палестинского движения «Хезболла» в Бейруте. Между Израилем и Ираном идет полномасштабная война. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, может ли этот конфликт отвести внимание Запада от Украины.
По словам политолога Дмитрия Журавлева, война между Израилем и Ираном не сможет полностью отвести внимание западных стран от конфликта на Украине.
— Эта война важна для Запада, потому что Израиль — это продолжение США. Они не могут ее полностью игнорировать. Однако конфликт на Украине, который дает возможность нанести урон России, — это еще более важно для Соединенных Штатов, — рассказал он.
Эксперт отметил, что США будут до конца поддерживать Израиль, чтобы не потерять свой политический имидж.
— Мир делится на своих разведчиков и чужих шпионов. Тель-Авив является традиционным стратегическим союзником Запада. Штаты понимают, что Израиль бросать нельзя, потому что это может закончить всю конфигурацию американского влияния на Ближний Восток. Потому что если страна не может защитить, помочь и спасти своих союзников, то зачем нужен такой политический партнер? Американцы идеологически и психологически привязаны к Израилю, а бросить его не могут, потому что это будет удар по их имиджу, — сообщил Журавлев.
Политолог Юрий Светов тоже уверен, что война Израиля с Ираном не сможет отвлечь внимание западных партнеров от конфликта на Украине, потому что это разное направление деятельности американской политики.
Иран нанес по Израилю ракетный удар: почему обострился конфликт и что будет дальше.
— Американская доктрина предусматривает одновременное ведение и участие от полутора до двух с половиной конфликтов. США имеют возможность снабжать Израиль самым современным оружием, например, им поставляют самолеты, F-35, а Украине даже F-15 не могут дать. Также в Таль-Авив идут активные поставки ракет, около Израиля находится американский флот с авианосцами. Ничего этого вблизи Украины нет. Киеву выделяют вооружение по остаточному принципу, новых видов оружия стараются не давать. Благодаря конфликту на Украине все склады с бывшим советским оружием освобождены у членов НАТО, и они теперь должны будут закупать оружие у Соединенных Штатов Америки. Военно-промышленный комплекс США получил мощный импульс для дальнейшей работы, — сказал он.
Политолог отметил, что американцы решают комплекс задач по двум этим направлениям. У Соединенных Штатов есть все возможности поддерживать одновременно Украину и Израиль.
— Одни задачи они решают через Украину. Это ослабление России и отвлечение ее внимания от Азиатско-Тихоокеанского региона. Вторая задача — это Ближний Восток, там ближайший союзник Соединенных Штатов, интересы которого они отстаивают. США и Израиль настолько тесно связаны многими направлениями, поэтому туда будет направлено внимание в первую очередь, — считает Светов.